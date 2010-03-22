Нацдепозитарий установил корреспондентские отношения
С Clearstream Banking Luxembourg
Национальный депозитарий Украины (НДУ) установил корреспондентские отношения и открыл корреспондентский счет в Международном центральном депозитарии ценных бумаг Clearstream Banking Luxembourg.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.
Согласно сообщению, взаимодействие НДУ и Clearstream открывает новые возможности для проведения операций с ценными бумагами, размещенными за пределами Украины.
В НДУ также отметили, что в соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» установление корреспондентских отношений с иностранными депозитарными учреждениями отнесено исключительно к компетенции Национального депозитария Украины.
Справка УНИАН. Clearstream Banking Luxembourg (Люксембург) предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию международных операций с ценными бумагами, ежедневно обеспечивает расчеты более чем 250 тыс. операций. Клиентами депозитария Clearstream являются компании, представляющие более 110 стран.
НДУ имеет корреспондентские отношения с такими иностранными депозитарными учреждениями, как Центральный депозитарий Австрии (ОеКВ), российские «Росбанк», «Инфинитум», «Депозитарные и корпоративные технологии», Центральный Московский депозитарий.
С начала 2009 года через систему корреспондентских отношений НДУ в Украину поступило почти 10 млн. долларов США.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, обслуживающихся в учетной системе НДУ, на сегодняшний день составляет около 205 млн. грн.