Нацдепозитарий установил корреспондентские отношения

Национальный депозитарий Украины (НДУ) установил корреспондентские отношения и открыл корреспондентский счет в Международном центральном депозитарии ценных бумаг Clearstream Banking Luxembourg.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.

Согласно сообщению, взаимодействие НДУ и Clearstream открывает новые возможности для проведения операций с ценными бумагами, размещенными за пределами Украины.

В НДУ также отметили, что в соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» установление корреспондентских отношений с иностранными депозитарными учреждениями отнесено исключительно к компетенции Национального депозитария Украины.

Справка УНИАН. Clearstream Banking Luxembourg (Люксембург) предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию международных операций с ценными бумагами, ежедневно обеспечивает расчеты более чем 250 тыс. операций. Клиентами депозитария Clearstream являются компании, представляющие более 110 стран.

НДУ имеет корреспондентские отношения с такими иностранными депозитарными учреждениями, как Центральный депозитарий Австрии (ОеКВ), российские «Росбанк», «Инфинитум», «Депозитарные и корпоративные технологии», Центральный Московский депозитарий.

С начала 2009 года через систему корреспондентских отношений НДУ в Украину поступило почти 10 млн. долларов США.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, обслуживающихся в учетной системе НДУ, на сегодняшний день составляет около 205 млн. грн.