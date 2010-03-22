Кабмин должен реструктуризировать рынок внутренних заимствований

Украинское правительство должно сознательно пойти на реструктуризацию выплат по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг».

"Нельзя по сценарию 1998 года продолжать строительство финансовой пирамиды по ОВГЗ", - отмечается в отчете. По мнению экспертов агентства, чем дольше правительство будет откладывать процесс реструктуризации, тем сильнее технический дефолт впоследствии ударит по экономике и по социальной сфере страны.

Вместе с тем, по мнению аналитиков "Эксперт-Рейтинга", правительство должно приложить максимум усилий для того, чтобы реструктуризация на рынке ОВГЗ не выглядела спонтанной, а была предсказуемой и не повторяла эффект неожиданности технического дефолта 1998–1999 годов. РА «Эксперт-Рейтинг» выражает уверенность, что при наличии у нынешней правительственной команды опыта по реструктуризации долгов государства почти 10-летней давности и политической воли МВФ по продолжению сотрудничества с Украиной, экономического коллапса удастся избежать.

Аналитики агентства также считают, что украинскому правительству необходимо будет также урегулировать ценовой вопрос по поставкам газа с Россией, добившись существенного снижения стоимости газа минимум на 70–80 долл. США за 1000 куб. м. Одновременно нужно начать реформу газового сектора, постепенно сокращая субсидирование потребления российских энергоносителей.

По мнению "Эксперт-Рейтинга", для улучшения ситуации в стране также необходимо будет пойти на временный пересмотр системы социальных выплат и стандартов, по крайней мере на период кризиса, а также полностью восстановить отношения с МВФ и возобновить кредитование страны, соблюдая рекомендации данной международной организации.