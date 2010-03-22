Украинский фондовый рынок сегодня снова вырос
17:59, 22 марта 2010Фондовый рынок
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Коррекция откладывается?
Индекс ПФТС сегодня повысился на 1,73%, Украинской биржи – на 1,61%
Киев. 22 марта. УНИАН. Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 22 марта, повысился на 1,73% – до 879,96 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 231 млн. 958 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,61% – до 2247,72 пункта. Общий объем торгов составил 77 млн. 491,6 тыс. грн.
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