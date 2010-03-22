Фондовый рынок Польши закрылся снижением

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 закончил первый день торгов новой недели на уровне 2437,59 пункта, что на 0,16% ниже последнего закрытия.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, два из трех других основных индексов также закончили день в красной зоне. WIG снизился на 0,13%, sWIG80 – на 0,4%,

В то же время mWIG40 вырос на 0,21%.

Объем торгов составил около 360 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, после плюсового открытия WIG20 в понедельник в первые минуты торгов провалился на 0,3% к последнему закрытию.

Прошлую неделю индекс «голубых фишек» закончил ростом на 1,1% после повышения на 0,6% в предыдущую неделю.

Справка УНИАН. Главный индекс фондового рынка Польши, который начал восстанавливаться в феврале прошлого года, рос до 20 января текущего года, достигнув максимального значения (после обвала рынка в конце 2007 года) на уровне 2489,45 пункта.

После этого индекс начал снижаться и закончил прошлый месяц снижением на 0,25%. Февраль индекс закончил падением на 4,2%.