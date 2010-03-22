Эксперт: украинские индексы сегодня стойко держали свои позиции

Украинские фондовые индексы в ходе сегодняшних торгов стойко держали свои позиции.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

При этом, по его словам, «из-за продолжения снижения евро на фоне неопределенной ситуации с Грецией европейские индексы, нефть и промышленные металлы ушли в глубокие минусы». Сразу после сегодняшнего открытия стало очевидно, что банковский сектор станет лидером дня. После волны распродаж на открытии другие акции также смогли вырасти по итогам торгов.

Стратег сообщил, что сегодня активность в целом была выше, чем в пятницу. Лидерами торгов стали акции «Укрсоцбанка» (+14,8%), «Райффайзен банка Аваль» (+7%) и банка «Форум» (+5,6%). Под давлением негативной внешней конъюнктуры понес потери промышленный сектор. Так, Ясиновский КХЗ упал на 1,4%, Алчевский меткомбинат - на 0,6%, Азовсталь - на 0,5%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 22 марта, повысился на 1,73% – до 879,96 пункта. Общий объем торгов составил 231 млн. 958 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,61% – до 2247,72 пункта. Общий объем торгов составил 77 млн. 491,6 тыс. грн.