Неожиданный поворот в истории с Грецией всерьез озадачил инвесторов

Проблемы с государственными финансами Греции и связанное с этим падение евро оказывают в последнее время решающее влияние на движение мировых фондовых рынков. В последние дни соответствующие события сделали новый виток. Но характерно, что украинский рынок ценных бумаг продолжил подпитываться позитивными ожиданиями относительно новой власти в стране и почти не воспринял внешнего негатива. Как следствие, прошедшая неделя снова выдалась удачной для отечественных акций, которые демонстрировали хороший рост, правда, с некоторым уклоном в коррекцию.

В понедельник, 15 марта, ралли на украинском рынке акций продолжилось, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры, отметила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина Барабанова. По ее словам, в пятницу, 12 марта, американские фондовые площадки закрылись разнонаправленно, хотя в начале торгов наблюдался рост на фоне благоприятных данных о розничных продажах за февраль, но затем вышло оказавшееся ниже ожиданий значение индекса потребительского доверия в США. Вероятно, это и предопределило некоторый спад активности игроков украинского рынка ценных бумаг в понедельник. считает трейдер. При этом объем торгов все равно находился около исторических максимумов. Особый интерес инвесторов сохранился в бумагах считающихся фундаментально сильными отраслей, таких как металлургия и смежные с ней сектора. Устойчивый спрос на эти акции объясняется регулярными новостями о поэтапном росте цен на металлопродукцию и кокс. Это, в свою очередь, скорее связано с ростом цен на сырье, который был отмечен в начале года, что и вынудило производителей выравнивать цену на свою продукцию, подняв ее в среднем на 30-40 долларов практически по всей линейке.Трейдер напомнила, что результаты первых двух месяцев деятельности металлургических предприятий, озвученные «Металлургпромом», были не очень успешными, что свидетельствует о том, что кризис еще не пройден. Тем не менее, подчеркнула И.Барабанова, данная отрасль все равно остается одной из фундаментально сильных в Украине.

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 марта, повысился на 2,48% – до 839,68 пункта. Общий объем торгов составил 70 млн. 28,5 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 0,52% – до 2132,65 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. 48,8 тыс. грн.

По сообщению «Рейтер», во вторник, 16 марта, международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило рейтинги Греции, исключив их из списка на пересмотр с возможностью снижения, сославшись на программу греческого правительства по сокращению дефицита бюджета. Тем не менее, S&P напомнило, что прогноз остается негативным. Это означает, что понижение рейтинга все еще возможно в долгосрочной перспективе.

Заявление рейтингового агентства совпало с настроениями инвесторов, которые, с одной стороны, ожидают поддержки Греции Евросоюзом, а с другой – понимают, что быстрое решение проблем страны невозможно.

Во вторник украинский рынок ценных бумаг продемонстрировал первую серьезную коррекцию после четырехнедельного ралли. Как подчеркнул старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей Нестерук, в середине дня наиболее ликвидные бумаги просели на 2-4%. «Сейчас мы можем наблюдать уникальную ситуацию для украинского рынка акций, когда локальные площадки идут в противофазе с мировыми биржами», - считает аналитик. Украинские индексы в последние несколько дней росли при падении европейских рынков, но во вторник, несмотря на уверенный рост в Европе и США, произошла коррекция. Игроки фиксировали прибыль по тем бумагам, которые сильнее других росли во время ралли.

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 16 марта, снизился на 1,96% – до 823,25 пункта. Общий объем торгов составил 214 млн. 104 тыс. грн. Индекс Украинской биржи упал на 0,86% – до 2114,34 пункта. Общий объем торгов составил 97 млн. 24,8 тыс. грн.

Однако коррекция оказалась непродолжительной, и уже в среду, 17 марта, ралли на украинском рынке акций возобновилось. По словам И.Барабановой, динамика торгов вновь коррелировала с ситуацией на западных рынках. На новостях о заявлении Standard & Poor`s касательно сохранения рейтингов Греции ведущие европейские индексы поднялись на 1-2%. На американских биржах вышел блок статистических данных лучше ожиданий, а также известия о сохранении базовой процентной ставки ФРС США, что тоже добавило рынку позитива.

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 марта, повысился на 1,51% – до 835,70 пункта. Общий объем торгов составил 282 млн. 819 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 1,02% – до 2136,01 пункта. Общий объем торгов составил 81 млн. 999,5 тыс. грн.

В середине недели стало ясно, что срочной помощи для Греции не будет. В частности, такую точку зрения высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Это оказало негативное давление на мировые биржи.

В четверг, 18 марта, украинский рынок акций, открылся незначительным снижением на фоне ухудшения внешней конъюнктуры. По информации И.Барабановой, после открытия торгов практически все бумаги индексной корзины были в красной зоне, но к 12:00 украинские акции торговались со смешанной динамикой. Наибольшим было падение по бумагам – лидерам роста среды, то есть по предприятиям коксохимического и металлургического секторов. Трейдер отметила, что европейские рынки открыли торговую сессию в четверг понижением на продолжающихся опасениях относительно успешного разрешения ситуации с долговой нагрузкой Греции. Заявления Ангелы Меркель добавили негативного сантимента рынкам.

В свою очередь, стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин сообщил, что на европейских площадках в четверг преобладала смешанная динамика: рост утром и снижение во второй половине дня. Падающее евро оказывало давление на европейские индексы и на сырье после сообщений, что Греция может обратиться за денежной помощью к МВФ.

Индекс ПФТС в четверг, 18 марта, вырос на 2,7% - до 858 пунктов. Индекс УБ поднялся на 2,4% – до 2187 пунктов, что стало новым историческим максимумом.

В пятницу, 19 марта, рост украинских площадок продолжился. Тем не менее, он сдерживался неопределенными настроениями и усиливающимся пессимизмом на мировых рынках. Индекс ПФТС в этот день повысился на 0,8% - до 864 пунктов. Индекс УБ при этом установил новый исторический рекорд. По сообщению пресс-службы Украинской биржи, по итогам торгов 19 марта индекс украинских акций (UХ) достиг уровня 2212,09 пункта, повысившись за день на 1,14%. В ходе торгов значение индекса достигало 2224,87 пункта. За день участники заключили 2459 сделок, а объем торгов ценными бумагами составил 65 млн. 762 тыс. 102 грн.

Как подчеркнула экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик, украинские фондовые индексы в последние две недели росли намного сильнее зарубежных, над которыми также нависла угроза коррекции. По ее мнению, «неразрешенная ситуация с греческими долгами стала проблемой всего Евросоюза и заставила говорить о политическом расколе ЕС». Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Китая, который сегодня выступает катализатором восстановления мировой экономики, становится все более реальным в условиях высокого инфляционного давления. В случае глубокой коррекции на мировых фондовых биржах украинский рынок ждет гораздо более болезненная просадка, в частности этой касается бумаг, которые активно разогревались в последнее время без видимых на то фундаментальных причин – «Укртелекома, «Стирола», энергетиков.

По словам Я.Лаврик, в отсутствие важных статистических данных и значимых новостей позиции «медведей» укрепились, что выражалось разнонаправленным движением котировок украинских бумаг. Свою роль также сыграл фактор пятницы, игроки фиксировали недельную прибыль. После того, как все идеи на рынке были отыграны, искусственный рост поддерживал приток спекулятивных ресурсов на рынок. Всю неделю наблюдалось снижение объема торгов, что говорит об ослаблении позиций покупателей.

К.Литвин отметил, что на мировых фондовых биржах в пятницу, 19 марта, сформировалась негативная динамика под давлением снижающихся цен на нефть, золото и промышленные металлы на фоне стремительно падавшего евро. По его словам, «под конец недели стало ясно, что страны ЕС не будут охотно оказывать финансовую помощь Греции из-за отсутствия поддержки этого плана Германией, которая и должна была выделить большую часть средств». Германия намекнула Греции, что та должна брать экстренные кредиты не у ЕС, а у МВФ.

Как подчеркнул стратег, вновь возникшая неопределенность вокруг финансирования 20 млрд. евро грядущих выплат долга Греции тревожит инвесторов, которые продают евро. Рост американского доллара против евро негативно сказывается на рисковых активах, таких как акции, сырье, золото. Евро упало с 1,38 долл./евро в среду до 1,35 в пятницу. Тем не менее, когда курс падал до 1,35 долл./евро в последний раз, нефть стоила дешевле 80 долларов, а S&P 500 находился ниже 1150 пунктов. Это говорит о стойкости как нефти, так и акций к негативному развитию событий в еврозоне. С технической стороны, негативным фактором является низкий объем торгов на американских площадках на фоне недавнего роста индексов. Падающие объемы в растущих рынках часто указывают на истощение момента роста и предшествуют коррекции.

Украинский фондовый рынок продолжает искать вдохновение на политической арене. Как следствие, отечественные индексы в течение довольно продолжительного времени демонстрируют рост даже на фоне внешнего негатива. Однако политические события, вероятно, не смогут слишком долго поддерживать рынок акций, так как инвесторам вскоре понадобится более четкая экономическая «конкретика» со стороны властей. Для вдохновения рынку в ближайшее время будут нужны уже хоть какие-то положительные результаты работы Президента, Кабмина и новой коалиции. Пока же, в частности, в парламентском большинстве больше разногласий, чем единства, необходимого для принятия важнейших законов. Хотя при этом следует понимать, что прошло еще слишком мало времени, чтобы делать выводы. Новая власть обещает реформы – инвесторы ждут…

Олег Коберник (УНИАН)