Рекордные торги на Варшавском фондовом рынке проверяют

Польская комиссия финансового контроля (KNF) проверяет вероятность спекуляций на Варшавском фондовом рынке в прошлую пятницу, когда объем торгов поставил новый исторический рекорд, превысив 1,5 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным RMF FM, комиссия решила начать расследование из-за резкого роста главного индекса биржи во второй половине дня пятницы, и последовавшего за этим его резкого снижения.

Отметим, в последний час торгов WIG20 поднялся на 1,7%, а торги моментально выросли до 4,4 млрд. злотых, что на 250 млн. злотых больше предыдущего исторического рекорда, зафиксированного в декабре 2007 года.

По данным аналитиков, большинство инвестиционных фондов имели больше длинных, чем коротких позиций и были заинтересованы в высшем курсе главного индекса, по которому рассчитываются срочные контракты.

"Видно, даже слишком четко, как сильно большим инвесторам был необходим расчет по контрактам по максимально высоким ценам", - отметил эксперт Open Finance Эмиль ШВЕДА.

Аналитик обратил внимание на то, что на последнем фиксинге, когда не было уже необходимости тянуть цены вверх, WIG20 упал на 50 пунктов.

Как сообщал УНИАН, в последний день торгов прошлой недели объемы торгов на Варшавском фондовом рынке составили 1,550 млрд. долл., что больше, чем в 3 раза превышает средние показатели торгов на Варшавском фондовом рынке.