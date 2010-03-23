Янукович отменил указ о приватизации двух госпредприятий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №402/2010 отменил указ Президента Украины от 11 сентября 2007 года №847 «О некоторых вопросах обеспечения реализации прав граждан на приватизацию объектов государственной собственности».

Документ размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Указом №847 Президент поручал Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами решить вопрос о передаче имущественных комплексов Государственного предприятия "Чайка" (г.Киев, улица Гарматная, 38) и Государственного предприятия «Дибровский конный завод №62» (Полтавская обл., Миргородский район, село Петровцы) в управление Министерства аграрной политики Украины для дальнейшей их приватизации в установленном законом порядке.