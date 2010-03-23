Трейдер: на украинском рынке акций оптимистичные настроения

На украинском рынке акций с начала сегодняшних торгов прослеживаются оптимистичные настроения.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее мнению, позитива участникам торгов добавили новости с западных площадок. Американские рынки закрылись накануне в зеленой зоне, также продолжили уверенный рост азиатские рынки. Сдержанный рост демонстрируют и европейские площадки, которые поднялись на обнадеживающих новостях о росте доверия к экономике Франции и в ожидании обнародования изменений индекса потребительских цен в Великобритании. Из важной статистики сегодня во второй половине дня ожидается выход данных по вторичному рынку жилья в США.

Как сообщила трейдер, на украинском рынке акций сегодня наблюдается позитивная динамика. По состоянию на 12:00 индекс ПФТС добавил 3,42%, а индекс УБ поднялся на 4,86%. Все бумаги индексной корзины торгуются в зеленой зоне: в среднем рост составил 2-4%. Лидерами торгов остаются акции банковского сектора. «Райффайзен банк Аваль» вырос на 6,85%, «Укрсоцбанк» - на 12,33%.