Эксперт: медицина США вылечила западные фондовые рынки

На американских и европейских фондовых рынках в понедельник, 22 марта, преобладала смешанная динамика.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, вчера происходило падение котировок до открытия американских торгов и рост после. В Европе стремительное падение евро из-за неопределенности вокруг Греции привело к понижению индексов, а также падению цен на нефть и промышленные металлы. Европейские индексы потеряли 1% в середине дня под давлением негативной динамики на сырье.

Как сообщил стратег, в США рост в понедельник начался сразу после открытия рынков на фоне принятия законопроекта по универсальному медицинскому покрытию. Американские фондовые биржи в итоге стали катализатором роста на европейских площадках, а также на рынке нефти. Европейские индексы и нефть отыграли потери первой половины дня.

К.ЛИТВИН отметил, что по итогам вчерашних торгов индекс DJIA подрос на 0,4% до 10785 пунктов, а индекс S&P 500 вырос на 0,5% до 1165 пунктов. Европейские биржи закрылись без изменений: DAX на уровне 5987 пунктов, DJ Stoxx 600 на уровне 260 пунктов. Технически все указывает на то, что индекс S&P 500 вырастет до 1200 пунктов и, учитывая темпы текущего роста, можно вполне ожидать достижения этой цели к лету.