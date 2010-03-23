Эксперт: доходность размещения ОВГЗ продолжит снижение

Доходность размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) продолжит снижение на сегодняшнем аукционе.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, факторами давления на ставки, как и неделей ранее, будет большой спрос и невысокие потребности правительства в средствах по обслуживанию долга. На предыдущем аукционе от 16 марта доходность размещения снизилась до 16%-17,3%. С того момента стоимость годового валютного хеджа продолжила снижение, опустившись ниже 5%, что на 5 пунктов меньше, чем неделей ранее. Это открывает для нерезидентов дополнительную возможность для снижения доходности заявок.

При этом аналитик не исключает, что на фоне укрепления гривни нерезиденты могут вообще отказаться от страховки рисков. В то же время, для обслуживания долга Минфину на текущей неделе необходимо 425 млн. грн. Таким образом, как и неделей ранее, министерство может продолжить практику удовлетворения минимальных заявок и установления на данном уровне ставок отсечения. Учитывая стоимость страховки и котировки украинских еврооблигаций (доходность выпуска «Украина-2011» менее 6%) существует реальная возможность снижения доходности размещения до 12%-14% годовых и даже ниже.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 23 марта текущего года проводит размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению предложены бумаги со сроком погашения 15 сентября 2010 года, 17 ноября 2010 года, 21 марта 2012 года и 26 сентября 2012 года.