Уолл-стрит открылась вблизи предыдущих значений

Уолл-стрит открылась недалеко от предыдущих значений, поскольку инвесторы ждут информацию о состоянии самого слабого звена национальной экономики - жилищного рынка, сообщает Рейтер.

"Продажи вторичного жилья должны внести некую ясность в экономическую ситуацию. Положительные цифры укрепят уверенность в том, что экономика на верном пути", - сказал Андре Бахос из Princeton Financial Group.

К 16.37 МСК Dow Jones вырос на 0,17 процента до 10.804,48 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,07 процента до 1.166,64 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,06 процента до 2.396,83 пункта.

Поддержку финансовым рынкам могут оказать и слова президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, который предположил сохранение стимулирующей денежно-кредитной политики в США как минимум еще несколько месяцев.

Акции крупнейшего китайского поисковика Baidu Inc подорожали на 2 процента после того, как его конкурент Google Inc перевел свою китайскую систему интернет-поиска в Гонконг из-за цензуры.