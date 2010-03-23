Эксперт: покупатели евробондов ждут сигналов от МВФ

Активность на украинском рынке евробондов сегодня была на низком уровне.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН руководитель отдела международных продаж и трейдинга инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей СУПРАНОНОК.

По его словам, торговались очень небольшие объемы суверенных бумаг, однако и они закрылись без изменений. В корпоративных облигациях некоторый интерес наблюдался в бумагах «ПриватБанка» и «Альфа-банка Украина» с устойчивым предложением на небольших объемах. Незначительная активность на рынке связана с тем, что крупные инвесторы, которые активно покупали украинский долг, сейчас выжидают дальнейших позитивных сигналов. Так, ожидается прибытие миссии МВФ, в ходе которого будут приняты решения по дальнейшему сотрудничеству с Украиной, что будет определять движение котировок в будущем.

Как отметил А.СУПРАНОНОК, на российском рынке активность сегодня также была невысокой, при этом превалировало предложение в суверенных выпусках, и к закрытию бумаги прибавили 0,25 пункта. Евробонды «Вымпелкома» торговались выше в течение торговой сессии, показав аналогичную динамику с бумагами TНK. В новом выпуске евробондов «Альфа-банка» наблюдался активный спрос, при этом котировки бумаги к закрытию выросли.