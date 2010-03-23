Эксперт: украинские акции подорожали до уровня 2007 года

На украинском фондовом рынке в настоящее время появляются признаки перегрева:

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, цена украинских акций в гривневом выражении сейчас достигла уровня конца лета 2007 года, в долларовом выражении – начала 2007 года, при том, что ВВП Украины находится на уровне 2005 года. Тем не менее, ралли на отечественном фондовом рынке в ходе сегодняшних торгов возобновилось, подчеркнул аналитик.

А.НЕСТЕРУК сообщил, что лидерами роста во вторник стали бумаги «Укрнафты» (+11,43%) и «Укрсоцбанка» (+10,77%). Также резко возросли в цене акции Мариупольского тяжмаша (+15,55%) на новостях о том, что «Первая грузовая компания в Украине» планирует в первой половине 2010 года обновить свой подвижной состав, в т.ч. за счет продукции этого завода. Продолжили расти бумаги Енакиевского метзавода (+5,83%), по которым инвесторы ожидают предложения от компании «Метинвес» по выкупу акций.

Кроме того, отметил аналитик, на иностранных биржах по украинским акциям сегодня отмечалась высокая торговая активность. После оглашения позитивных финансовых результатов по итогам 2009 года резко выросли акции Ferrexpo на 8,6%. Повышенным спросом пользовались также бумаги МХП, которые поднялись на 3,2%. «Агротон» добавил 1,6%, «Астарта» поднялась на 2,7%. «Кернел» также прибавил 2,3% на фоне невысокого спроса. Бумаги Cadogan Petroleum упали на 3,2% после заявления компании о пересмотре запасов нефти и газа в сторону уменьшения.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 23 марта, повысился на 5,41% – до 927,52 пункта. Общий объем торгов составил 300 млн. 437 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 5,72% – до 2376,39 пункта. Общий объем торгов составил 103 млн. 653 тыс. грн.