Эксперт: рынок акций слабо реагирует на внешние факторы

В последний месяц украинский рынок акций слабо реагирует на внешние факторы и живет своей оптимистичной жизнью.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, во вторник, 24 марта, внешний фон для украинского фондового рынка был в целом нейтральным. Торги в Европе проходили в боковом направлении без существенных изменений. При этом отечественный рынок ценных бамаг снова показал феноменальный рост.

Стратег отметил, что банки во вторник продолжили резкий рост последних трех дней. Так, «Укрсоцбанк» повысился на 10,7%, «Райффайзен банк Аваль» - на 8,2%. Все голубые фишки закрылись существенным ростом котировок, среди основных локомотивов которого были также акции «Укрнафты» (+10,7%) и «Центрэнерго» (+10%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 23 марта, повысился на 5,41% – до 927,52 пункта. Общий объем торгов составил 300 млн. 437 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 5,72% – до 2376,39 пункта. Общий объем торгов составил 103 млн. 653 тыс. грн.