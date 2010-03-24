Трейдер: инвесторы после ралли начали фиксировать прибыль
Акции достигли справедливой цены
После вчерашнего ралли на украинском фондовом рынке инвесторы начали фиксировать прибыль, так как многие акции уже достигли своей справедливой цены.
Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.
По ее словам, сегодня на украинском фондовом рынке наблюдается смешанная динамика. Несмотря на позитивный новостной фон с западных площадок, ряд бумаг торгуется в красной зоне. Индекс ПФТС добавил 0,81% , индекс УБ упал на 1,49%. После стремительного роста накануне, акции банковского сектора начинают корректироваться. «Укрсоцбанк» упал уже на 2,46%, «Райффайзен банк Аваль» - на 2,59%.
Как отметила трейдер, продолжают подрастать только бумаги, по которым в последние несколько дней выходили позитивные новости, послужившие триггером для роста. Так, акции Крюковского вагоностроительного завода и Мариупольского тяжмаша продолжают отыгрывать известия о том, что «Первая грузовая компания в Украине» планирует в первой половине 2010 года обновить свой подвижной состав, в т.ч. за счет продукции этих компаний.