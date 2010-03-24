Трейдер: инвесторы после ралли начали фиксировать прибыль

После вчерашнего ралли на украинском фондовом рынке инвесторы начали фиксировать прибыль, так как многие акции уже достигли своей справедливой цены.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, сегодня на украинском фондовом рынке наблюдается смешанная динамика. Несмотря на позитивный новостной фон с западных площадок, ряд бумаг торгуется в красной зоне. Индекс ПФТС добавил 0,81% , индекс УБ упал на 1,49%. После стремительного роста накануне, акции банковского сектора начинают корректироваться. «Укрсоцбанк» упал уже на 2,46%, «Райффайзен банк Аваль» - на 2,59%.

Как отметила трейдер, продолжают подрастать только бумаги, по которым в последние несколько дней выходили позитивные новости, послужившие триггером для роста. Так, акции Крюковского вагоностроительного завода и Мариупольского тяжмаша продолжают отыгрывать известия о том, что «Первая грузовая компания в Украине» планирует в первой половине 2010 года обновить свой подвижной состав, в т.ч. за счет продукции этих компаний.