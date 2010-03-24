Главой ГКЦБФР назначен Тевелев

Главой Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку назначен Дмитрий ТЕВЕЛЕВ, сообщил УНИАН источник в комиссии.

По информации источника, сегодня в 14:00 состоится представление нового руководителя ГКЦБФР трудовому коллективу комиссии.

Справка УНИАН. ТЕВЕЛЕВ Дмитрий Михайлович, место прежней работы - топ-менеджер входящей в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) «Донбасской топливно-энергетической компании» (ДТЭК), член, исполнительный директор правления ОАО "Днепроэнерго".

Родился в 1959 году в г. Донецк. Начинал свою трудовую карьеру учеником токаря-механика, потом лаборант кафедры физического воспитания, учитель истории, директор школы, заместитель директора частного предприятия ПФ "Донэнергосервис", директор, заместитель директора, заведующий сектором консалтинговых услуг, заместитель директора по правовой работе, директор, исполнительный директор ОАО "Днепроэнерго".