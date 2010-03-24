«VAB Банк» реструктуризирует выпуск еврооблигаций на 125 млн. долларов

«VAB Банк» получил согласие инвесторов на реструктуризацию выпуска еврооблигаций объемом 125 млн. долл., срок погашения которых наступает в июне 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в банке со ссылкой на заместителя председателя правления банка Лукаса ТУРСУ.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на собрании держателей еврооблигаций 22 марта т.г.

«Условия, предложенные банком, соответствовали ожиданиям инвесторов, и поэтому держатели облигаций полностью поддержали наше предложение. Целью данного мероприятия является сохранение высокого уровня ликвидности банка, а также улучшение структуры обязательств банка по срокам погашения», – сказал Л.ТУРСА.

Он также отметил, что у банка нет значительных выплат по международным заимствованиям, срок погашения которых наступает до середины 2014 года.

Как сообщал УНИАН, «VAB Банк» в рамках реструктуризации предложил кредиторам продление срока обращения еврооблигаций на четыре года, повышение купонной ставки с 10,125% до 10,5%, а также переход от полугодовых к квартальным купонным выплатам. Инвесторы, согласившиеся с предложенными условиями, получат 10% денежной суммы долга в день погашения – 14 июня 2010 года.

«VAB Банк» в мае 2007 года разместил трехлетние еврооблигации на сумму 125 млн. долл. с погашением в июне 2010 года и купоном 10,125% годовых.

Справка УНИАН. Всеукраинский акционерный банк («VAB Банк») на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

На 1 января 2010 года активы банка составляли 7 млрд. 258 млн. 175 тыс. грн., обязательства – 6 млрд. 585 млн. 984 тыс. грн., собственный капитал – 672 млн. 190 тыс. грн., уставный капитал – 542 млн. 638 тыс. грн.

По итогам 2009 года чистый убыток «VAB Банка» составил 381,738 млн. грн.

Крупнейшими акционерами банка на 1 января 2010 года являлись TBIF Financial Services N.V. (Нидерланды) – 63,01%, ООО «Бауман-Трейд» (Киев) – 20,71%, Сергей МАКСИМОВ – 14,46%.