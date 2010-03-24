Эксперт: фондовая лихорадка может вскоре обернуться падением

Фондовая лихорадка последних недель может вскоре обернуться падением вследствие очевидной необходимости фиксации прибыли.

Такое мнение УНИАН высказал кандидат экономических наук Академии финансового управления Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

По его словам, имеющий место в последнее время рост рынка был в большей степени результатом ожиданий нового витка девальвации гривни. По мнению эксперта, факторы приватизационных ожиданий и улучшения ситуации в промышленности уже учтены в нынешних котировках. С.КУЛЬПИНСКИЙ также отметил, что незначительное укрепление гривни и отсутствие четких перспектив приватизации в ближайшие месяцы будет дополнительно подталкивать рынок к фиксации прибыли.

"Сокращение денежной массы на фоне продолжающегося инфляционного давления – четкие сигналы о том, что экономика пока далека от удовлетворительного состояния и восстановление экономик Азии пока что слабо коснулось промышленности Украины, которая вряд ли покажет рост более 5% в текущем году после почти 20% падения в прошедшем", - отметил эксперт.