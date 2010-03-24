Эксперты: украинский рынок евробондов был непривычно спокоен

Украинский рынок евробондов во вторник, 23 марта, был непривычно спокоен.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, государственные облигации вчера торговались на низких объемах и не изменились в цене. Среди корпоративных облигаций незначительным спросом пользовались бумаги «ПриватБанка» и «Альфа банка Украина» с неизменной ценой предложения и маленькими объемами. Банк «Финансы и кредит» и ПУМБ также пользовались спросом, однако цены на них на протяжении дня не изменились.

В обзоре отмечается, что на рынке облигаций России во вторник активность была также низкой. Государственные облигации пользовались спросом, показав рост на 0,25 пункта по итогам дня. «Вымпелком» вырос в цене, ТНК также ненамного подорожал. Наблюдалась новую волна спроса на недавно выпущенные облигации «Альфа банка Россия», что привело к росту цены по итогам закрытия. Активным спросом также пользовались «Банк Москвы» и «Российский Сельскохозяйственный банк», однако цены на них остались без изменений.