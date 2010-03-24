Фонд госимущества снял с продажи блокпакеты акций облэнерго

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) снял с продажи блокирующие пакеты акций облэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя ФГИУ Владимир РЯБЧЕНКО.

Он отметил, время для продажи блокирующих госпакетов облэнерго «упущено, их контрольные пакеты уже сформированы в одних руках».

По словами В. РЯБЧЕНКО, в сложившихся условиях, когда отсутствует конфликт интересов акционеров облэнерго, их продажа будет безрезультатной.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества неоднократно выставлял на биржевые торги блокирующие пакеты акций “Сумы-” , “Прикарпатье-”, и “Полтаваоблэнерго”, однако торги постоянно отменяются из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.