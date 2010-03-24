Эксперт: мировыми фондовыми рынками сейчас движет оптимизм

В целом мировыми фондовыми рынками в настоящее время движет оптимизм.

Об этом сказал в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на мировых фондовых площадках во вторник, 23 марта, продолжился рост в рамках тенденций последнего месяца. По итогам торгов индекс DJIA подрос на 0,95% до 10888 пунктов, а индекс S&P 500 прибавил 0,7% до 1174 пунктов.

Как сообщил стратег, в США вчера вышел ряд данных с рынка недвижимости, которые оказались лучше ожиданий. Так, продажи вторичной недвижимости в феврале вышли на уровне 5,02 млн., на 20 тыс. лучше консенсуса. Продажи в феврале упали на 0,6%, что частично связано с плохой погодой в феврале на северо-востоке США. Помимо этого, ФРБ Ричмонда заявил, что индекс производственной активности вырос с 2 до 6 пунктов.