Рябченко считает считает реальным получение 10 млрд. грн.

Исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Владимир РЯБЧЕНКО считает реальным выполнение плана поступлений от приватизации в этом году на уровне 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

По словам В. РЯБЧЕНКО, наибольшее количество средств планируется получить от продажи контрольного пакета "Укртелекома", капитализацию которого он оценил в 10 млрд. грн.

По информации и. о. председателя ФГИУ, в этом году также будет повторно выставлен на продажу госпакет акций «Лугансктепловоза».

Он также сообщил, что Фонд госимущества поддерживает приватизацию госпакетов энергогенерирующих компаний, а также рассматривает возможность продажи Одесского припортового завода. Однако окончательное решение по этим объектам, по словам В.РЯБЧЕНКО, будет оставаться за Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 марта во время шестой ежегодной инвестиционной конференции в Киеве вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что в этом году от приватизации должно быть получено минимум 10 млрд. грн.