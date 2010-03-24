ФГИ: возвратить залог за ОПЗ можно через его приватизацию

Одним из вариантов возвращения залога за участие в конкурсе по Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) может стать его приватизация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Владимир РЯБЧЕНКО.

По его словам, Фонд госимущства регулярно посылает в Госказначейство платежку о возвращении двух залогов (каждый по 400 млн. грн.) за участие в конкурс по продаже Одесского припортового завода. Однако, отметил В.РЯБЧЕНКО, на сегодняшний день необходимой суммы в Госказначействе нет, поскольку эти средства потрачены предыдущим правительством на другие цели.

По мнению В.РЯБЧЕНКО, в случае дальнейшего невозвращения Госказначейством залогов одним из вариантов их выплаты может стать приватизации данного предприятия.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную цену на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три компании: ООО «Азот-Сервис» (Россия) (подала заявку от имени ООО «СИБУР»), ООО «Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина).

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Комментируя решение комиссии, исполняющий обязанности главы ФГИ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что считает адекватной ценой приватизации завода 8-9 млрд. грн.

В октябре 2009 года ООО «Нортима» заявила, что Фонд госимущества Украины не вернул своевременно и незаконно использует 400 млн. грн., внесенных компанией в качестве конкурсной гарантии для участия в приватизационном конкурсе по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.