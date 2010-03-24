Минфин продал ОВГЗ на 1,041 млрд. грн.

Министерство финансов Украины на последнем аукционе во вторник, 23 марта, привлекло 1,041 млрд. грн. за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, от размещения облигаций со сроком погашения 15 сентября 2010 года в бюджет удалось привлечь 189,980 млн. грн. под 11% годовых, со сроком погашения 17 ноября 2010 года – 844,738 млн. грн. под 12,72%, со сроком погашения 21 марта 2012 года – 1 млн. грн. под 13%, со сроком погашения 26 сентября 2012 года – 5,493 млн. грн. под 12% годовых.

Все облигации имеют номинал 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 19 марта т.г. Минфин привлек 2,66 млрд. грн. за счет размещения ОВГЗ. Все облигации были проданы с рекордно низкой с начала кризиса доходностью – 11%. По сравнению с предыдущим аукционом ставки упали на 5-6,3%.

За январь-февраль 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

На протяжении 2009 года Минфин Украины разместил ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн.