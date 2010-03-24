Эксперт отмечает высокую волатильность украинских акций

Торги на украинских фондовых площадках сегодня характеризовались высокой волатильностью.

Об этом сообщил в интервью агентству УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, обилие новостей сегодня заставило игроков проявить рекордную активность. Многие из них выходили из открытых позиций: данное обстоятельство говорит о том, что участники рынка не верят в дальнейший рост. Начало торгов на Укранской бирже сопровождалось ростом индекса в районе 2400 пунктов, чему способствовала благоприятная внешняя конъюнктура. Ведущие мировые индикаторы накануне показали восходящую динамику на фоне оптимистичных корпоративных новостей и позитивной макростатистики, а российские биржи на открытии демонстрировали умеренный рост.

Как отметил экономист, несмотря на изначальный оптимизм, уже к 11:00 индекс УБ опустился к значению открытия, а затем и вовсе перешел в красную зону на фоне фиксации прибыли по наиболее ликвидным эмитентам вчерашней сессии. Усилили негатив данные по промышленным заказам в странах еврозоны, оказавшиеся гораздо хуже ожиданий. На данной новости все европейские площадки резко ушли вниз, утащив за собой украинский и российский фондовые рынки.

По предположению А.КУШНАРЕВА, после обеда торговцы попытались отыграть утреннее падение. Позитивное влияние на рынок оказали заявления премьер-министра Николая АЗАРОВА о возможном росте ВВП Украины до 6% в текущем году, а также надежды британских финансовых властей на скорое восстановление мировой экономики. Тем не менее, выйти в положительную зону к концу дня рынку так и не удалось.

Экономист отметил, что большинство украинских лидеров ликвидности завершили торговый день в минусе. Исключением стали горнорудные предприятия, несколько энергетических компаний, МЗТМ и концерн «Стирол». Акции Северного ГОКа прибавили 18,75%, продолжая отыгрывать новости о повышении цен на ЖРС. Так, о возможном повышении цен вдвое заявил крупнейший в мире поставщик железной руды бразильская Vale SA. Интерес к бумагам Северного ГОКа также подогревают дивидендные ожидания 0,5-0,75 грн. на акцию.

А.КУШНАРЕВ сообщил, что кроме внешнего позитива, акции Полтавского ГОКа укрепились также на хороших финансовых результатах: по итогам 2009 года комбинат получил прибыль в резмере 178 млн. грн. Внимание к бумагам МЗТМ обусловлено сохраняющимся потенциалом роста в свете ожиданий увеличения заказов на продукцию предприятия. Хуже рынка в течение дня выглядели банкиры, металлурги и коксохимики, по которым инвесторы фиксировали прибыль.

По информации экономиста, 24 марта индекс УБ опустился на 0,34% до 2 368,41 пункта. В пятерку лидеров по объемам торгов вошли акции Мариупольского тяжмаша (12,34 млн. грн.), «Укрсоцбанка» (10,95 млн. грн.), Енакиевского МЗ (8,06 млн. грн.), «Мотор Сичи» (7,37 млн. грн.) и Полтавского ГОКа (6,05 млн. грн.). Общий объем торгов на УБ в среду составил 105,42 млн. грн., число сделок – 4 326, средний размер сделки – 24,37 тыс. грн.