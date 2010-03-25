Эксперт: украинский фондовый рынок начал корректироваться

Украинский фондовый рынок вчера начал корректироваться после масштабного и во многом необоснованного ралли в начале недели.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, к середине вчерашнего дня падение индекса УБ достигало 2%, однако к окончанию торговой сессии индекс упал на 0,34%. Значительный рост наблюдался в бумагах Мариупольского завода тяжелого машиностроения. После новости о получении заказов от «Первой грузовой компании в Украине», акции предприятия поднялись на 13,57% , в то время как Стахановский вагоностроительный завод продемонстрировал падение на 5,07%, так как он не получил данный заказ. Также добавили бумаги Полтавского ГОКа (+8,58%) и Северного ГОКа (+14,79%) после выпуска годового отчета компании Ferrexpo. Лидерами падения стали бумаги банковского сектора: «Укрмсоцбанк упал на 3,77%, «Райффайзен банк Аваль» - на 3,70%.

Аналитик сообщил, что на иностранных рынках украинские бумаги вчера демонстрировали смешанную динамику. Акции «Астарты» потеряли в цене -5,2%. «Кернел» прибавил 1,3% на низких объемах торгов. МХП скорректировался после позавчерашнего ралли на 2,7% из-за масштабных продаж. «Укрпродукт» потерял 7,7%. Бумаги Ferrexpo продолжили расти на 5,2%, отыгрывая новости о позитивной финансовой отчетности по итогам 2009 года.