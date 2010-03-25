Эксперт: фондовые рынки оказались под давлением Греции и Португалии

Европейские фондовые рынки в среду находились под давлением обваливающегося евро и снижающихся цен на сырье после понижения кредитного рейтинга Португалии до AA- агентством Fitch и сообщений, что Греции придется обращаться к МВФ за помощью.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, падение евро до 1,33 долл./евро привело к снижению цен на нефть, промышленные и драгоценные металлы. Негативный внешний фон остановил бурный рост на украинском фондовом рынке.

Стратег отметил, что индекс Украинской биржи вчера потерял 0,3%, закрывшись на отметке 2 368 пунктов. В минусах закрылась большая часть голубых фишек. При этом только 3 из 15 компонентов индекса УБ закрылись ростом: «Центрэнерго» (+5,1%), «Стирол» (+2%), 2Захидэнерго» (+1,6%). Наибольшие потери понес банковский сектор: «Райффайзен банк Аваль» (-3,7%) и «Укрсоцбанк» (-3,7%). Лидером торгов стали акции Мариупольского машиностроительного завода (+15%).