С 1 апреля начнется проверка деятельности ГИУ

Главное контрольно-ревизионное управление Украины (ГлавКРУ) вместе с Министерством финансов, Министерством экономики и Генеральной прокуратурой Украины планируют провести проверку деятельности Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.

«По ГИУ долго шла война, они считали, и сегодня считают, что не подпадают под сферу контроля ГлавКРУ. Нами направлены в ГИУ уведомления, что состоится в соответствии с постановлением №1673 (постановление Кабмина от 29 ноября 2006 года «О состоянии финансово-бюджетной дисциплины, мерах по усилению борьбы с коррупцией и контроля за использованием государственного имущества и финансовых ресурсов» - УНИАН) комиссионная проверка с участием Министерства экономики, Министерства финансов, ГлавКРУ и Генпрокуратуры, и мы в ближайшее время отревизуем эту структуру, потому что, по оперативной информации, там имеются достаточно серьезные злоупотребления с финансовыми потоками и нецелевое использование ресурсов».

По словам П.АНДРЕЕВА, такая проверка может начаться уже с 1 апреля.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.