Трейдер: многие акции уже достигли своей справедливой цены

Многие украинские акции уже достигли своей справедливой цены и сейчас начинают корректироваться после многодневного ралли.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, сегодня на украинских фондовых площадках преобладает смешанная динамика. Не добавляют участникам рынка позитива и вести с западных бирж. Европейские индексы демонсрируют сегодня небольшой рост на фоне позитивной корпоративной отчетности, однако последние заявления Франции и Германии о необходимости участия МВФ в помощи Греции, а также снижение рейтингов Португалии сдерживают оптимизм игроков.

Локальные биржи в четверг открылись снижением после длительного ралли, однако к 12:00 индекс УБ поднялся на 0,26%, в основном благодаря росту акций «Укртелекома». Индекс ПФТС уменьшился на 1,12%. Все бумаги индексной корзины УБ торгуются в красной зоне. Против рынка идут только ряд бумаг второго эшелона. Продолжает отыгрывать позитивные новости о получении заказов от «Первой грузовой компании в Украине» Мариупольский тяжмаш (+5,39%). Также существенный рост демонстрируют бумаги «Лугансктепловоза» (+10,89%).