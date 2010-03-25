Кабмин оставил уставный капитал ГИУ на уровне 200 млн. грн.
16:36, 25 марта 2010Фондовый рынок
0
Увеличение отменяется
Кабинет министров Украины принял решение оставить размер уставного капитала Государственного ипотечного учреждения на уровне 200 млн. грн.
Соответствующее постановление (№278 от 24 марта т.г.) размещено на сайте правительства.
Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров от 27 января 2010 г. №61 уставный капитал Государственного ипотечного учреждения был увеличен на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн. Ранее его размер составлял 200 млн. грн.
12 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановления №61, а 24 марта Кабмин отменил постановление №61.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter