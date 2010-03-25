Кабмин оставил уставный капитал ГИУ на уровне 200 млн. грн.

Увеличение отменяется

Кабинет министров Украины принял решение оставить размер уставного капитала Государственного ипотечного учреждения на уровне 200 млн. грн. Соответствующее постановление (№278 от 24 марта т.г.) размещено на сайте правительства. Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров от 27 января 2010 г. №61 уставный капитал Государственного ипотечного учреждения был увеличен на 500 млн. грн. – до 700 млн. грн. Ранее его размер составлял 200 млн. грн. 12 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановления №61, а 24 марта Кабмин отменил постановление №61.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter