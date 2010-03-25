Эксперт: фондовые биржи США закрылись снижением котировок

Фондовые биржи США в среду, 24 марта, закрылись снижением котировок на фоне негативной динамики на сырьевом рынке из-за стремительного падения евро и укрепления доллара.

Об этом сказал в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что в среду евро обвалилось с EUR/USD 1,35 до 1,33 после понижения кредитного рейтинга Португалии до AA- агентством Fitch, а также после сообщений, что Греция в конце концов будет вынуждена обратится в МВФ за помощью. В США вчера вышли разнонаправленные макроэкономические данные, которые в целом оказались нейтральными. Заказы на товары длительного пользования в феврале выросли на 0,5%, что хуже консенсуса в 0,9%. Однако, за исключением транспортного сектора, заказы выросли на 0,9%, превысив ожидания в 0,6%. Уровень продаж первичной недвижимости в феврале не претерпел существенных изменений, оставшись на уровне 308 тыс., частично из-за суровой непогоды на северо-востоке США в феврале. В итоге вышедшие макроданные не произвели никакого влияния на ход американских торгов.

При этом, по словам стратега, в Германии вчера вышел целый ряд позитивной макростатистики. Активность производственного и сервисного сектора в марте показала устойчивую динамику к улучшению, что отразилось на росте индексов менеджеров по закупкам в производственном и сервисном секторах. На ход торгов эта статистика не повлияла из-за перевешивающих новостей по Греции и Португалии. По итогам торгов среды индекс DJIA упал на 0,5% до 10836 пунктов, индекс S&P 500 понизился на 0,55% до 1167 пунктов. Европейские индексы закрылись без изменений: индекс DJ Stoxx 600 остался на прежнем уровне в 262 пункта.