Киевсовет отменил приватизацию посольств и объектов метрополитена

Киевсовет отменил свои предыдущие решения о приватизации помещений, которые занимают 13 посольств и 9 объектов метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на сессии 108 из 113 присутствующих в зале депутатов горсовета.

Таким образом они внесли соответствующие изменения в Программу приватизации коммунального имущества территориальной общины города на 2007-2010 годы.

В соответствии с озвученным в сессионном зале секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ решением, отменено решение о приватизации помещений Посольства Турции (улица Арсенальная, 18-А), Посольств Хорватии, Армении, Киргизстана (одно здание по адресу: улица Артема, 51/50-В), посольств Кубы (Бехтеревский переулок, 5-А), Болгарии (улица Госпитальная, 1-А), Румынии (улица Михаила Коцюбинского, 8-А), Египта (улица Обсерваторная, 19-А), Франции (улица Рейтарская, 39-а), Австрии (улица Ивана Франко, 33-А), Чехии (улица Богдана Хмельницкого, 58-А), Польши (улица Богдана Хмельницкого, 60-А), Алжира (улица Богдана Хмельницкого, 64-А), которые были раньше внесены в Программу приватизации.

Также из программы исключены пункты о приватизации помещений представительства Еврокомиссии (улица Круглоуниверситетская, 10), а также помещения по улице Горького, 15-А, которое также входит в сферу обслуживания посольств.

При этом О.ДОВГИЙ отметил, что посольства все же принимали участие в инициативе по приватизации указанных объектов, однако информация об этом процессе была искажена, из-за чего возникло социальное напряжение. Поэтому принято решение в дальнейшем при внесении аналогичных объектов в программу приватизации приглашать в сессионный зал представителей посольств.

Кроме того, депутаты исключили из программы приватизации 9 помещений, которые принадлежат Киевскому метрополитену. Среди них, в частности, помещение по улицы Крещатик, 19, а также по проспекту Победы, 35, где расположена вся администрация Метрополитена.