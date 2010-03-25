Эксперт: ралли по ОВГЗ закончилось

Резкое снижение доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) продолжилось на последнем аукционе.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

При этом, подчеркнул он, объемы проданных бумаг более чем на 100% превысили потребности правительства в обслуживании долга на текущей неделе. Аналитик не исключает, что Минфин уже начал привлекать средства для апрельского погашения, чтобы сгладить пиковые нагрузки. Правительство привлекло основной объем средств за счет размещения коротких бумаг, 9- и 6-месячных ОВГЗ, в то время как среднесрочные облигации были размещены на незначительные суммы.

По словам С.ФУРСЫ, доходность шестимесячных облигаций снизилась до 11%. Объем проданных бумаг составил 200 млн. грн. по номиналу. 82% средств было привлечено за счет размещения девятимесячных бумаг, по которым ставка отсечения была установлена на уровне 13% годовых, объем размещения составил 915 млн. грн. по номиналу. При этом данная серия является единственной, по которой Минфин отошел от удовлетворения заявок на минимальном уровне. Средневзвешенный уровень доходности составил 12,72%. Размещение новой серии двухлетних облигаций, с погашением 21 марта 2012 года, традиционно было техническим, зафиксировав купонную доходность на уровне 13%.

Аналитик считает, что вчерашний аукцион завершил ралли в сегменте государственного долга. Он ожидает стабилизации ставок на достигнутом уровне. Потенциал снижения доходности за счет падения стоимости хеджирования гривневого риска исчерпан. Резкое снижение доходности с 20% до 11%-13% за две недели снизит потенциальный объем спроса, что было наглядно продемонстрировано на вчерашнем аукционе, объем заявок на котором сократился на 42% по сравнению с предыдущим. При этом из-за больших объемов потребности правительства в средствах в апреле Минфин уже не сможет подталкивать доходности вниз, ограничиваясь удовлетворением минимальных заявок. Аналитик обращает внимание на резкий рост привлекательности корпоративного сегмента, в котором есть возможности покупки качественных бумаг, сохранивших позитивную кредитную историю на протяжении 2008-2010 года, с доходностью 20%-22%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на последнем аукционе во вторник, 23 марта, привлекло 1,041 млрд. грн. за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

От размещения облигаций со сроком погашения 15 сентября 2010 года в бюджет удалось привлечь 189,980 млн. грн. под 11% годовых, со сроком погашения 17 ноября 2010 года – 844,738 млн. грн. под 12,72%, со сроком погашения 21 марта 2012 года – 1 млн. грн. под 13%, со сроком погашения 26 сентября 2012 года – 5,493 млн. грн. под 12% годовых.

Все облигации имеют номинал 1 тыс. грн.