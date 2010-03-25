Эксперт: НДС-облигации могут стать основной торговой идеей

НДС-облигации могут стать основной торговой идеей через несколько месяцев.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

В то же время, он видит в выпуске НДС-облигаций значительный риск для других инструментов на рынке внутреннего долга. Объем задолженности по НДС составляет 15-20 млрд. грн., что сопоставимо с общим объемом ОВГЗ в портфеле банков на конец 2009 года и в 10 раз превышает объем эмиссии НДС-облигаций в 2004 году, отметил аналитик. При этом до 25% объема ОВГЗ в собственности банков относится к облигациям, полученным в процессе рекапитализации, добавил он.

Таким образом, подчеркнул С.ФУРСА, потенциальный объем эмиссии превысит объем рынка облигаций Украины, который на данный момент сконцентрирован в сегменте государственного долга. Аналитик допускает, что правительство ограничит список компаний, которым будет возмещен НДС за счет выпуска облигаций. В то же время, предсказать реальный объем выпуска на данный момент невозможно, считает он.

С.ФУРСА предположил, учитывая опыт выпуска таких облигаций, что компании получат пятилетнюю бумагу, погашаемую ежегодно равными частями, и купонная доходность составит 10%-12%. По оценкам аналитика, спрэд НДС-облигаций к кривой доходности ОВГЗ должен составить 100-200 базисных пунктов. В то же время, он считает, что компании реального сектора будут готовы продавать полученные бумаги со значительным дисконтом.

По мнению аналитика, конкуренция между продавцами будет увеличивать дисконт, и психологически приемлемый уровень дисконта он считает равным 30%. В таком случае, доходность облигаций будет составлять 26%-29%, что парализует рынок ОВГЗ, вернув ставки первичного рынка на уровень 25%, полагает С.ФУРСА. По его прогнозам, это также надолго отложит восстановление корпоративного сегмента.

На данный момент аналитик рекомендует продавать ОВГЗ, фиксируя прибыль, которая образовалась в результате роста цен на эти бумаги впервом квартале 2010 года. По его мнению, правительство имеет возможность минимизировать давление на внутренний рынок, ограничив объем эмиссии НДС-облигаций до 5-10 млрд. грн. и максимально растянув во времени признание задолженности по НДС.

Как сообщал УНИАН, 24 марта т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что до 1 июля проблема с задолженностью по возмещению НДС будет решена путем выпуска облигаций.

По его словам, это будут облигации с длинным сроком оборота, скорее всего, до пяти лет. Кроме того, премьер-министр Украины акцентировал, что с сегодняшнего дня начинается работа по ревизии задолженности по НДС. Это около 25 млрд. грн. Н.АЗАРОВ считает, что это нереальная сумма для украинской экономики. «Значительная часть задолженности – это воздушный НДС», - сказал Н.АЗАРОВ.