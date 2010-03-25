Колесников назвал два источника поступления госсредств

Вице-премьер министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ назвал два источника поступления государственных средств для реализации программы по подготовке страны к предстоящему финальному туру чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Донецке на мини-пресс-конференции Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что для реализации намеченных планов по подготовке страны к Евро-2012 на сегодняшний день есть два источника: долгосрочные облигации и приватизация. «Мы постараемся использовать деньги от приватизации, а также долгосрочные займы под облигации правительства», - объяснил он.

По словам вице-премьер министра, главные расходы, которые сегодня необходимо покрыть, – это строительство современных стадионов в Киеве и Львове, отвечающих высоким требованиям УЕФА. «Прямые спортивные расходы на Евро сегодня – это два стадиона - в Киеве и во Львове. Это порядка 700 млн. долларов, а остальное – это развитие национальной инфраструктуры», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он добавил, что все эти инвестиции будут вложены в Украину, и со временем они окупятся.