Фондовый рынок скорректировался из-за очевидного перегрева

Украинский фондовый рынок сегодня корректировался второй день подряд из-за очевидного перегрева после ралли в начале недели.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, лидерами падения стали наиболее перегретые бумаги банковского и горно-металлургического секторов. «Укрсоцбанк» просел на 4,23%, «Райффайзен банк Аваль» - на 3,16%, Алчевский меткомбинат - на 4,00%, Северный ГОК - на 7,31%. На фоне общего падения рост продемонстрировали «Укртелеком» (+7,97%) после сообщения главы ФГИ о приватизации предприятия, и «Лугансктепловоз» (+8,89%) из-за сообщения о разработке предприятием новых локомотивов.

Аналитик отметил, что на иностранных фондовых площадках повышенным спросом сегодня пользовались акции MCB Agricole, выросшие на 10,2%. ТММ вполне ожидаемо упал на 7,0% после роста на новости о получении компанией кредита на достройку комплекса «Сонячна Брама» – на самом деле кредит был согласован более чем год назад. Девелопер недвижимости КДД прибавил 4,0%. «Агротон» прибавил 1,3% в ожидании сильной финансовой отчетности за 2009 год. При этом украинские голубые фишки торговались неактивно на иностранных биржах. «Кернел» и «Феррекспо» потеряли 0,4%. Акции МХП остались без изменений.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 марта, снизился на 1,55% – до 927,94 пункта. Общий объем торгов составил 191 млн. 417 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,78% – до 2326,33 пункта. Общий объем торгов составил 99 млн. 198 тыс. грн.