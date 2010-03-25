Эксперт: рынок евробондов сегодня показал активный рост

Украинский рынок евробондов сегодня продемонстрировал активный рост.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН руководитель отдела международных продаж и трейдинга инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей СУПРАНОНОК.

Он отметил новую волну спроса на суверенные выпуски, вся кривая доходности по которым опустилась, а цены укрепились на 0,375-0,5 пункта. Евробонды «Нафтогаза», наоборот, торговались неактивно, по ним прошло всего несколько сделок, при этом цены на бумаги остались без изменений. В корпоративных выпусках наиболее активно торговались «Азовсталь» и МХП, обе бумаги к закрытию поднялись на 1 пункт. В банковском секторе спрос наблюдался в бумагах «Укрэксимбанка» и «ПриватБанка».

А.СУПРАНОНОК также сообщил, что на российском рынке евробондов сегодня особой активности не наблюдалось. Выпуск «Россия-30» торговался ровно весь день. Выпуски «Альфа-банка» торговались довольно активно, но при этом цены остались без изменений. Евробонды «Евраза» находились под давлением продавцов на протяжении всей торговой сессии и закрылись снижением котировок. В евробондах «Газпрома» также наблюдалось больше продаж, и к закрытию бумаги также немного потеряли.