WIG20 пробил уровень 2,5 тыс. пунктов

Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20 в четверг, впервые с сентября 2008 года, поднялся выше уровня 2,5 тыс. пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, в конце сегодняшних торгов "голубые фишки" достигли уровня 2509,61 пунктов.

WIG20 сегодня не сумел удержаться выше 2,5 тыс. пунктов и закончил день на уровне 2495,13 пунктов, что на 2,04% выше вчерашнего закрытия.

Другие индексы также закончили день в зеленой зоне.

Индекс общего рынка WIG вырос на 1,53%, sWIG80 - на 0,66%, mWIG40 - на 0,58%.

Объем торгов составил более 600 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, WIG20 просел в среду на 0,4% после роста на 0,8% во вторник.

Первый день торгов текущей недели индекс закончил 0,16% минусом.

Справка УНИАН. "Голубые фишки" фондового рынка Польши начали март рекордным ростом, подорожав в первую неделю на 5,4%, после падения на 4,2% в феврале и 0,25% в январе.

Прошлую неделю WIG20 вырос на 1,1% после 0,6% роста в предыдущую.

Последний рекорд роста "голубые фишки" установили 20 января текущего года на уровне 2489,45 пунктов.