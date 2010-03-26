Эксперты: рынок евробондов испытал наплыв активности

Украинский рынок евробондов в четверг, 25 марта, испытывал наплыв активности.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В обзоре сказано, что вчера наблюдалась очередная волна спроса на государственные облигации, кривая доходности в целом переместилась вниз, зафиксировав цену на 0,375-0,5 пункта ниже. «Нафтогаз» не пользовался спросом, с облигациями этого эмитента было заключено лишь несколько сделок, и цена практически не изменилась.

По информации аналитиков, наибольшим спросом среди корпоративных облигаций в четверг пользовались Мироновский хлебопродукт и «Азовсталь», котировки которых повысились приблизительно на один пункт. Среди облигаций банков небольшим спросом пользовались бумаги «Укрэксимбанка» и «ПриватБанка», что сопровождалось ростом цен покупки и сужением спрэдов.