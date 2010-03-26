Эксперты: украинский фондовый рынок вчера продолжил падать

Украинский фондовый рынок в ходе вчерашних торгов продолжил падать.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, инвесторы в четверг стремились зафиксировать прибыль после ошеломительного роста последних месяцев. Негативные настроения были усиленны новостями из-за рубежа, в частности ухудшением суверенного рейтинга Португалии (с AA до AA-) международным рейтинговым агентством Fitch.

В обзоре отмечается, что наиболее ликвидные бумаги вчера показали значительное падение, в частности Алчевский металлургический комбинат (-4,00%), «Мотор Сич» (-5,01%), «Райффайзен банк Аваль» (-3,16%), «Укрсоцбанк» (-4,23%). Единственной бумагой, динамика цены которой не соответствовала общей тенденции рынка был «Укртелеком» (+7,97%), что вызвано новостью о предстоящей приватизации.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 марта, снизился на 1,55% – до 927,94 пункта. Общий объем торгов составил 191 млн. 417 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,78% – до 2326,33 пункта. Общий объем торгов составил 99 млн. 198 тыс. грн.