Трейдер: дальнейшее снижение украинских акций продолжится

Дальнейшее снижение украинских акций продолжится, так как многие из них уже достигли своей справедливой цены и даже превысили ее.

Такое предположение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, украинский фондовый рынок сегодня открылся в красной зоне. Западные площадки также идут на снижение. Несмотря на согласование плана экстренной помощи Греции в случае неспособности Афин самостоятельно разрешить финансовые проблемы, европейские индексы продолжают демонстрировать негативную динамику. Негативом послужил выход статистических данных по индексу доверий потребителей к экономике Франции и ряд корпоративных новостей.

Как сообщила трейдер, локальные рынки, коррелируя с динамикой европейских площадок, продолжают отыгрывать стремительное ралли прошедших недель и демонстрируют отрицательную динамику. Индекс УБ сегодня снизился уже на 1,52%. Все бумаги индексной корзины торгуются в красной зоне. В среднем акции просели на 2-4%. Лидерами падения продолжают оставаться бумаги банковского сектора: «Укрсоцбанка» (-1,07%), «Райффайзен банка Аваль» (-1,66%), а также ряда металлургических предприятий: «Азовстали» (-1,96%), «Енакиевского метзавода» (-0,66%).