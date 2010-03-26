Эксперт: определенность с планом помощи Греции поддержала евро

На данный момент определенность с планом помощи Греции оказывает поддержку евро, однако европейские фондовые индексы падают.

Об этом сказал в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что страны ЕС договорились предоставить помощь Греции в сотрудничестве с МВФ, в соответствии с планом, который предложила Германия и поддержала Франция. Кредиты будут предоставлены в случае, если Греции не удастся собрать нужный капитал на открытом рынке, и будут предоставлены под рыночный процент.

По словам стратега, в четверг в первой половине дня на американских площадках преобладала уверенно позитивная динамика в результате выхода положительной макростатистики, а также оптимистичной квартальной отчетности. Количество первичных заявок на пособия по безработице снизилось до 442 тыс., что оказалось лучше консенсус-ожиданий экономистов в 450 тыс. Помимо этого, сеть розничных сетей потребительской электроники Best Buy показал квартальные результаты, превысившие ожидания как в плане выручки, так и по чистой прибыли, а также дал прогноз на текущий квартал выше рыночного консенсуса. Потребитель является слабым звеном в цепочке восстановления американской экономики, поэтому любые сигналы, указывающие на улучшение потребительских расходов, воспринимаются рынков с оптимизмом.

Как сообщил К.ЛИТВИН, в середине дня в четверг оптимизм остановили результаты аукциона по семилетним казначейским облигациям США, спрос на которые оказался слабым. Это уже третий аукцион на этой неделе со слабым спросом на американские госбумаги. В итоге доходность по десятигодичным бумагам выросла до девятимесячного максимума в 3,9%. Увеличение доходности на длинном конце кривой означает увеличение стоимости кредитов для потребителей и бизнесов и может негативно отразиться на темпах восстановления американской экономики. Пессимизма на рынок добавило и высказывание главы ЕЦБ Жана-Клода ТРИШЕ о том, что вовлечение МВФ в решение проблем Греции является плохой идеей.

По информации стратега, американский фондовый рынок за последние часы торговли в четверг потерял все позиции, завоеванные за первую половину сессии: индекс DJIA закрылся ростом на 0,05% на уровне 10841 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,1% до 1165 пунктов. Европейские индексы закрылись до заявления главы ЕЦБ, на годичных максимумах: индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1% до 263 пунктов.