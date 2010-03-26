Трейдер: к концу недели инвесторы начали фиксировать прибыль

К концу недели игроки украинского фондового рынка начали фиксировать прибыль.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, в течение сегодняшнего дня наблюдалось продолжение коррекции на после стремительного ралли последних недель. По некоторым голубым фишкам падение в течение дня достигало 4-5%. Однако небольшой рост все же наблюдался в ряде бумаг, в т.ч. и второго эшелона. «Укрнафта» по итогам торгов поднялась на 2,61%, «Укрсоцбанк» продемонстрировал рост на 1,64%.

Трейдер отметила, что украинские акции на иностранных рынках сегодня пиоказали смешанную динамику. Бумаги агросектора торговались разнонаправлено: «Астарта» добавила 1,36% на очень низких объемах, «Кернел» снизился на 0,27%. В акциях нефтегазового сектора JKX, Cadogan Petroleum, Regal Petroleum наблюдалось падение. Немного добавили бумаги ТММ на низких объемах торгов. Акции «Агротона» продолжали демонстрировать позитивную динамику. По итогам дня бумага добавила 0,62%. По акциям КДД сегодня сделок не проходило.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 26 марта, снизился на 2,20% – до 907,54 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 350 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,91% – до 2305,26 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 73 млн. 673 тыс. грн.