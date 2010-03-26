Эксперт: рынок евробондов не показал особой активности

Украинский рынок евробондов сегодня не продемонстрировал особой активности.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН руководитель отдела международных продаж и трейдинга инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей СУПРАНОНОК.

По его словам, сделок в пятницу почти не было. Некоторый интерес покупателей наблюдался в выпусках «ПриватБанка» и «VAB Банка». Суверенные выпуски торговались без изменения цены на протяжении всей торговой сессии. Интерес также наблюдался в евробондах банка «Надра», спрэды по ним сузились на протяжении сессии.

Как сообщил А.СУПРАНОНОК, на российском рынке евробондов сегодня активность также была довольно низкой. Небольшой спрос наблюдался на открытии торгов в суверенных выпусках, однако к закрытию цены откатились до уровня открытия. В корпоративном секторе спрос наблюдался в новом выпуске «Российских Железных Дорог», и торги по ним проходили на пункт выше номинала. В то же время, торги в бумагах «Евраза» и «Газпрома» также проходили довольно активно, но к закрытию торговой сессии котировки остались на уровне открытия.