Торги на фондовых биржах РФ могут открыться снижением

Торги на российских фондовых биржах могут открыться как ростом, так и снижением: вверх рынок тянет позитивный внешний фон, а вниз - взрывы в московском метро, прогремевшие в час пик до начала рабочего дня в понедельник, передает РИА Новости.

"Сегодня внешний фон складывается в пользу умеренно-позитивного открытия российских рынков. Основной позитив идет со стороны Азии, где наблюдается рост в основных индексах", - пишет аналитик компании Nettrader.ru Богдан Зварич. С другой стороны, ситуация сложившаяся в понедельник утром в Москве, может оказать негативное влияние на действия игроков и отношение к российским активам, что выльется в продажи и приведет к негативной динамике основных бумаг. "Мы ожидаем открытия рынка с незначительным понижением около 0,3%, - сообщает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Верников Андрей. - Взрывы в московском метро не смогут существенно двинуть фондовый рынок вниз".

По итогам торгов пятницы индекс ММВБ прибавил 0,63%, закончив день на уровне 1415,6 пункта. Торги на американских площадках прошли в боковом движении у уровней закрытия четверга. По итогам торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,08% и 0,07% соответственно, индекс NASDAQ потерял 0,1%. На утренней сессии фьючерс на индекс S&P500 демонстрирует рост. Рынок энергоносителей после нашего закрытия продолжил демонстрировать снижение котировок. Фьючерс на нефть марки Brent достиг уровня 79 доллара за баррель, от которого началось восстановление, продолженное сегодня утром. Баррель к открытию торгов акциями в России стоит 79,7 доллара за баррель. "В случае пробития быками технического уровня сопротивления 1460 пунктов по индексу ММВБ, мы ждем роста до следующего уровня сопротивления 1500 пунктов", - пишет Верников.