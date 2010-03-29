Эксперт: украинские фондовые индексы продолжили снижаться

Украинские фондовые индексы в пятницу продолжили снижаться третий день подряд на фиксации прибылей после бурного роста последнего месяца.

Об этом сказал в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, европейские индексы находились в минусе в течение пятницы, отражая падение американскихплощадок. На сырьевом рынке преобладала смешанная динамика: рост в первой половине дня и снижение во второй.

Стратег отметил, что из голубых фишек только «Укрнафта» (+2,6%) и «Укрсоцбанк» (+1,6%) зафиксировали рост котировок. Наибольшие потери понесла «Мотор Сич» (-3%), снизившись второй день подряд из-за разочаровывающих дивидендов.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 26 марта, снизился на 2,20% – до 907,54 пункта. Общий объем торгов составил 205 млн. 350 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,91% – до 2305,26 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 73 млн. 673 тыс. грн.