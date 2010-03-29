Трейдер: украинский фондовый рынок сегодня открылся падением

Украинский фондовый рынок сегодня открылся незначительным падением, однако вскоре его отыграл и продолжил демонстрировать позитивную динамику.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, несмотря на негативный новостной фон с российских площадок, который был вызван известиями о терактах в московском метро сегодня утром, индекс УБ поднялся на 1,31% , а индекс ПФТС добавил 1,30%. Все бумаги индексной корзины добавили 1-3%. Наибольшие объемы проходили по акциям «Укрнафты» (+3,13%).

Как отметила трейдер, европейские площадки сейчас также торгуются в зеленой зоне в ожидании выхода обнадеживающих данных по росту индекса делового и потребительского доверия в странах еврозоны.