Европейские фондовые рынки растут в понедельник, благодаря горнорудным акциям, которые повышаются при поддержке цен на металлы, и банковскому сектору, сообщает Рейтер.

К 12.00 МСК панъевропейский индекс "голубых" фишек FTSEurofirst 300 поднялся на 0,42 процента до 1.081,89 пункта.

"Я думаю, что вероятность резкого падения рынков до конца этой недели не очень высока, так как мы приближаемся к концу квартала", - сказал Дэвид Буик из BGC Partners.

"Я так считаю, потому что мы не ждем никаких особенно опасных экономических данных. Мы ждем хорошей информации о числе рабочих мест в США в пятницу, которая может означать, что американская экономика снова активна".

Акции горнорудных компаний пользуются спросом, так как цены на металлы растут. Медь достигла максимальной отметки с января на фоне прогноза роста числа рабочих мест в США, падения акций и прояснения ситуации с долговыми проблемами в еврозоне.

Котировки Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Eurasian Natural Resources, Rio Tinto и Xstrata выросли на 0,76-2,68 процента.

Банковские бумаги также попали в число самых успешных "фишек". Banco Santander, Deutsche Bank и Societe Generale прибавили 0,60- 1,29 процента.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,41 процента, немецкий DAX - на 0,72 процента, французский CAC 40 - на 0,62 процента.