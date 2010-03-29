Эксперт: фондовые рынки США в пятницу закрылись слабым ростом

Фондовые рынки США в пятницу, 26 марта, закрылись слабым ростом котировок в ходе волатильной торговой сессии.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в течение пятницы рынок не ощущал действия каких-либо сильных факторов. Рост ВВП США за четвертый квартал 2009 года был пересмотрен с 5,9% Кв/Кв до 5,6%, в то время как рынок ожидал сохранения показателя на прежнем уровне в 5,9%. Зато мартовское значение индекса потребительских настроений, рассчитываемого Reuters и Университетом Мичигана, слегка превысило ожидания: показатель составил 73,6 пункта, тогда как консенсус рынка находился на уровне 73.

При этом, отметил стратег, в пятницу американские рынки находились под давлением снижающихся цен на нефть. Однако фондовым биржам удалось удержаться на прежних позициях второй день подряд. По итогам торгов индекс DJIA прибавил 0,1%, закрывшись на отметке 10850 пунктов, индекс S&P 500 подрос также на 0,1% - до 1166 пунктов. Европейские рынки в целом закрылись небольшим снижением котировок: индекс DAX потерял 0,2%, закрывшись на уровне 6120 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 снизился на 0,4% до 263 пунктов.